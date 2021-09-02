Beşiktaş'tan Muhammed Elneny transferi için teklif (Muhammed Elneny kimdir?)

Beşiktaş, orta saha transferi için girişimlerine hız verdi. Siyah Beyazlılar, Arsenal’dan Mohamed Elneny’i transfer etmek istiyor.



İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.



2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.

MOHAMED ELNENY KİMDİR?

Mohamed Elneny, 11 Temmuz 1992 doğumlu ön Libero mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Elneny, Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

El-Ehli

Elneny, futbola 1997 yılında Mısır’ın El-Ehli takımda başladı.



El Mokawloon

2008 yılında El-Ehli alt yapısından Al Mokawloon takımının alt yapısına transfer oldu. Al Mokawloon takımıyla profesyonel oldu ve 2010-11 sezonunda ilk kez A takım forması giydi.



Basel

2012-13 sezonunda İsviçre Super League ekiplerinden FC Basel’e 640 bin avro karşılığında transfer oldu ve 3,5 sezon bu takımda oynadı.



Arsenal

2015-16 sezonunun devre arasında Premier League’a transfer oldu. 14 Ocak 2016 tarihinde 12,5 milyon karşılığında Arsenal’a imza atan Elneniy, 4 sezon boyunca bu takımda forma giydi.



Beşiktaş

2 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu.



Millî takım kariyeri

Mısır millî takımı ile 7 kez U20, 5 kez U23 forması giyen Elneni, bu maçlarda 3 gol attı.



Mısır A takım formasını ilk kez 3 Eylül 2001 tarihinde giyen Elneni, millî takım forması ile 75 maçta 6 gol kaydetti.



