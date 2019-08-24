Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."



Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

QUARESMA OLAYININ PERDE ARKASI

