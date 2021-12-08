Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 00:50
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Marco Reus, 68 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
Beşiktaş'ta Welinton Silva 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş grubu 6 mağlubiyetle puan alamadan son sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar 6 maçta 3 gol kaydetti, kalesinde 19 gol gördü.