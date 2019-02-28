Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımladı.

Kulübün açıklaması şöyle:



"Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.



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4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."



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