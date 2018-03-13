Beşiktaş'tan Talisca için yeni girişim (21 milyon € artık çok değil!)

Finansal Fair-Play nedeniyle son 3 sezonda bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelen Beşiktaş, UEFA ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Anderson Talisca için önümüzdeki sezon girişimlerine hız vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmasıyla elini çabuk tutma kararı aldı. Talisca'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi ve Brezilya'nın başarılı olması durumunda bonservis bedelinin yükselme ihtimaline karşın, Beşiktaş Yönetimi, sözleşmedeki 21 milyon euroluk opsiyonu kullanmak istiyor.

Beşiktaş, 2 sezon önce 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Talisca için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Bu ücretin opsiyondan düşülmesi şartı ile, Siyah Beyazlılar sezon sonunda 21 milyon euro ödeyerek futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip.

Talisca'nın aday kadroya çağrılmasıyla birlikte, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Benfica'nın kapısını çalacak ve Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için girişimleri hızlandıracak.

DAHA 24 YAŞINDA BU OYUNCULARIN ARASINDA

Brezilya milli takımının orta saha ve forvetinde oynayan hemen her ismin fiyatı kulubünün en pahalı oyuncuları arasında yer alıyor. Talisca'nın (24) Firmino, Willian, Paulinho, Coutinho ve Reneto Agusto gibi oyuncuların arasında forma bulması otomatikman fiyatını yükseltecek. (Neymar sakatlığı nedeniyle hazırlık maçları kadrosunda yok)

TARAFTAR DA ÇOK İSTİYOR



Anderson Talisca'nın 2 sezon boyunca Beşiktaş'ta gösterdiği performans, siyah-beyazlı taraftarların da bu futbolcuya olan isteği yükseltmişti. Hatta Beşiktaşlı bazı taraftarlar, iş yerlerinin önünde Talisca'nın bonservisinin alınması için para toplamış ve bu paraları kulübe göndermişti. Başkan Fikret Orman da verdiği her röportajda Talisca'nın alınmasını çok istediğini ifade etmişti. Yüksek bonservis nedeniyle farklı ödeme şekilleri üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisini Benfica'ya 6 taksitte ödemek istediği de iddia ediliyor.

DEMİRKOL: ALMAK MANTIKLI HALE GELDİ

HEM GOLCÜ HEM ASİSTÇİ



Talisca, Beşiktaş’ta ikinci sezonunu oynuyor. Şimdiye dek forma giydiği 69 maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı. Bu gollerin de 7'sini Avrupa'da (5'i Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi) attı...

TALİSCA YILDIZLAR KADROSUNA GİRDİ



KALECİLER:

Alisson, Roma

Ederson, Manchester City

Neto, Valensiya

DEFANS:

Daniel Alves, PSG

Geromel, Gremio

Filipe Luis, Atletico Madrid

Marcelo, Real Madrid

Marquinhos, PSG

Miranda, Inter

Fagner, Corinthians

Rodrigo Caio, Sao Paulo

Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA:

Casemiro, Real Madrid

Fernandinho, Manchester City

Fred, Shakhtar Donetsk

Paulinho, Barcelona

Philippe Coutinho, Barcelona

Renato Augusto, Pekin Guoan

Talisca, Beşiktaş

Willian, Chelsea

FORVET:

Douglas Costa, Juventus

Firmino, Liverpool

Gabriel Jesus, Manchester City

Taison, Shakhtar Donetsk

Willian Jose, Real Sociedad

TALİSCA: BEN KALIRIM DA BENFİCA NE DER?