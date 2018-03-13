Finansal Fair-Play nedeniyle son 3 sezonda bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelen Beşiktaş, UEFA ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdi.
Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Anderson Talisca için önümüzdeki sezon girişimlerine hız vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmasıyla elini çabuk tutma kararı aldı. Talisca'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi ve Brezilya'nın başarılı olması durumunda bonservis bedelinin yükselme ihtimaline karşın, Beşiktaş Yönetimi, sözleşmedeki 21 milyon euroluk opsiyonu kullanmak istiyor.
Beşiktaş, 2 sezon önce 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Talisca için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Bu ücretin opsiyondan düşülmesi şartı ile, Siyah Beyazlılar sezon sonunda 21 milyon euro ödeyerek futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip.
Talisca'nın aday kadroya çağrılmasıyla birlikte, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Benfica'nın kapısını çalacak ve Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için girişimleri hızlandıracak.
DAHA 24 YAŞINDA BU OYUNCULARIN ARASINDA
Brezilya milli takımının orta saha ve forvetinde oynayan hemen her ismin fiyatı kulubünün en pahalı oyuncuları arasında yer alıyor. Talisca'nın (24) Firmino, Willian, Paulinho, Coutinho ve Reneto Agusto gibi oyuncuların arasında forma bulması otomatikman fiyatını yükseltecek. (Neymar sakatlığı nedeniyle hazırlık maçları kadrosunda yok)
TARAFTAR DA ÇOK İSTİYOR
Anderson Talisca'nın 2 sezon boyunca Beşiktaş'ta gösterdiği performans, siyah-beyazlı taraftarların da bu futbolcuya olan isteği yükseltmişti. Hatta Beşiktaşlı bazı taraftarlar, iş yerlerinin önünde Talisca'nın bonservisinin alınması için para toplamış ve bu paraları kulübe göndermişti. Başkan Fikret Orman da verdiği her röportajda Talisca'nın alınmasını çok istediğini ifade etmişti. Yüksek bonservis nedeniyle farklı ödeme şekilleri üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisini Benfica'ya 6 taksitte ödemek istediği de iddia ediliyor.
DEMİRKOL: ALMAK MANTIKLI HALE GELDİ
HEM GOLCÜ HEM ASİSTÇİ
Talisca, Beşiktaş’ta ikinci sezonunu oynuyor. Şimdiye dek forma giydiği 69 maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı. Bu gollerin de 7'sini Avrupa'da (5'i Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi) attı...
TALİSCA YILDIZLAR KADROSUNA GİRDİ
KALECİLER:
Alisson, Roma
Ederson, Manchester City
Neto, Valensiya
DEFANS:
Daniel Alves, PSG
Geromel, Gremio
Filipe Luis, Atletico Madrid
Marcelo, Real Madrid
Marquinhos, PSG
Miranda, Inter
Fagner, Corinthians
Rodrigo Caio, Sao Paulo
Thiago Silva, PSG
ORTA SAHA:
Casemiro, Real Madrid
Fernandinho, Manchester City
Fred, Shakhtar Donetsk
Paulinho, Barcelona
Philippe Coutinho, Barcelona
Renato Augusto, Pekin Guoan
Talisca, Beşiktaş
Willian, Chelsea
FORVET:
Douglas Costa, Juventus
Firmino, Liverpool
Gabriel Jesus, Manchester City
Taison, Shakhtar Donetsk
Willian Jose, Real Sociedad
TALİSCA: BEN KALIRIM DA BENFİCA NE DER?