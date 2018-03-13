NTV

Beşiktaş'tan Talisca için yeni girişim (21 milyon € artık çok değil!)

ntv.com.tr

Spor

Talisca'nın Brezilya Mili Takımı'na çağrılması ile değeri birden yükseldi. Artık 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonu, Brezilya milli takımında yanında oynadığı oyuncularla kıyaslandığında çok da 'hiper bir rakam' değil. Beşiktaş yönetimi de Talisca için harekete geçiyor.

TALİSCA FIRTINASI

Finansal Fair-Play nedeniyle son 3 sezonda bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelen Beşiktaş, UEFA ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Anderson Talisca için önümüzdeki sezon girişimlerine hız vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmasıyla elini çabuk tutma kararı aldı. Talisca'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi ve Brezilya'nın başarılı olması durumunda bonservis bedelinin yükselme ihtimaline karşın, Beşiktaş Yönetimi, sözleşmedeki 21 milyon euroluk opsiyonu kullanmak istiyor.

Beşiktaş, 2 sezon önce 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Talisca için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Bu ücretin opsiyondan düşülmesi şartı ile, Siyah Beyazlılar sezon sonunda 21 milyon euro ödeyerek futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip.

Talisca'nın aday kadroya çağrılmasıyla birlikte, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Benfica'nın kapısını çalacak ve Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için girişimleri hızlandıracak.

DAHA 24 YAŞINDA BU OYUNCULARIN ARASINDA

Brezilya milli takımının orta saha ve forvetinde oynayan hemen her ismin fiyatı kulubünün en pahalı oyuncuları arasında yer alıyor. Talisca'nın (24) Firmino, Willian, Paulinho, Coutinho ve Reneto Agusto gibi oyuncuların arasında forma bulması otomatikman fiyatını yükseltecek. (Neymar sakatlığı nedeniyle hazırlık maçları kadrosunda yok)

TARAFTAR DA ÇOK İSTİYOR

Anderson Talisca'nın 2 sezon boyunca Beşiktaş'ta gösterdiği performans, siyah-beyazlı taraftarların da bu futbolcuya olan isteği yükseltmişti. Hatta Beşiktaşlı bazı taraftarlar, iş yerlerinin önünde Talisca'nın bonservisinin alınması için para toplamış ve bu paraları kulübe göndermişti. Başkan Fikret Orman da verdiği her röportajda Talisca'nın alınmasını çok istediğini ifade etmişti. Yüksek bonservis nedeniyle farklı ödeme şekilleri üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisini Benfica'ya 6 taksitte ödemek istediği de iddia ediliyor.

DEMİRKOL: ALMAK MANTIKLI HALE GELDİ

HEM GOLCÜ HEM ASİSTÇİ

Talisca, Beşiktaş’ta ikinci sezonunu oynuyor. Şimdiye dek forma giydiği 69 maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı. Bu gollerin de 7'sini Avrupa'da (5'i Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi) attı...

TALİSCA YILDIZLAR KADROSUNA GİRDİ

KALECİLER:
Alisson, Roma
Ederson, Manchester City
Neto, Valensiya
DEFANS:
Daniel Alves, PSG
Geromel, Gremio
Filipe Luis, Atletico Madrid
Marcelo, Real Madrid
Marquinhos, PSG
Miranda, Inter
Fagner, Corinthians
Rodrigo Caio, Sao Paulo
Thiago Silva, PSG
ORTA SAHA:
Casemiro, Real Madrid
Fernandinho, Manchester City
Fred, Shakhtar Donetsk
Paulinho, Barcelona
Philippe Coutinho, Barcelona
Renato Augusto, Pekin Guoan
Talisca, Beşiktaş
Willian, Chelsea
FORVET:
Douglas Costa, Juventus
Firmino, Liverpool
Gabriel Jesus, Manchester City
Taison, Shakhtar Donetsk
Willian Jose, Real Sociedad

TALİSCA: BEN KALIRIM DA BENFİCA NE DER?

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin