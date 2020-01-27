Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

SON DAKİKA: Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdi. 4 büyükte forma giyen Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında yetişti.

47 yaşındaki teknik adam ile Beşiktaş 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı.

1997’de rekor transfer ücretiyle, 1 trilyon 150 milyar liraya, İstanbulspor da forma giydi.

Yalçın, 10 sezon top koşturduğu siyah-beyazlı takımda 309 Süper Lig maçına çıktı ve 87 gol attı. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, devre arasında
kulüpten ayrılmıştı.

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