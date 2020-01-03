Biri bizim hocaları durdursun!.. (Avrupa'nın en çok takım çalıştıran hocaları Türkiye'de)

Türkiye'de Pro Lisans sahibi binlerce teknik direktör var. Buna rağmen, takımlar belli isimlerle çalışmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesinden Taner Karaman'ın araştırmasına göre Avrupa liglerinde 14 ve üstü farklı takımda görev yapan 28 teknik direktör bulunurken, bu isimlerin 18'i Türkiye'den çıktı. Yılmaz Vural 33 sezonda 28 farklı takım çalıştırarak Avrupa'da adını zirveye yazdırdı. Yılmaz Vural'ın ardından 17 farklı kulüpte görev yapan Hüseyin Kalpar, ikincilik koltuğuna oturdu. Avrupa'da 16 farklı takım çalıştıran 3 hoca bulunurken Türkiye, bu kategoride Erkan Sözeri ve Samet Aybaba ile yer aldı.

28 kişilik listenin ilk 12 basamağına ise 11 Türk teknik adam adını yazdırdı.

HİDDİNK VE RANİERİ'Yİ GEÇEN 11 TÜRK HOCA VAR

Grafik Sabah Gazetesi

İSPANYA VE İTALYA ÇOK GERİDE KALDI

Farklı takım çalıştıran teknik direktör sayısında zirve yapan Türk hocalar, Avrupa'nın majör liglerinde de başı çekti. Türkiye'de kariyeri boyunca 10 ve üstü farklı takımla kontrat imzalayan 69 teknik adam varken, bu değer Fransa, İngiltere ve İspanya'da 2'şer oldu. İtalya ve Almanya'da 5'er teknik direktör 10 ve üstü takımla anlaşma yaptı. Bizde 69 olan değer, Avrupa'nın majör beş liginde toplamda 16'da kaldı.



BİR BAKIŞTA YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR