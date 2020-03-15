Bisiklet yarışları corona virüs nedeniyle askıya alındı

Yarışlar en az 3 Nisan'a kadar yapılmayacak, bu süre zarfında dünya sıralamalarındaki puanlar da dondurulacak.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 20:10

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CORONA VİRÜS

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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların en az 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği UCI takviminde yer alan tüm etkinlikler askıya alındı.

Artan sağlık endişeleri sebebiyle yarışların en az 3 Nisan'a kadar yapılmayacağı, bu süre zarfında dünya sıralamalarındaki puanların da dondurulacağı belirtildi.

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