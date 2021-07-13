Bonucci: İngilizlerin yuhalamaları bize yardımcı oldu

EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi Wembley'de penaltı atışları sonunda devirerek kupanın sahibi oldu.



Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İtalya adına tek golü kaydeden Leonardo Bonucci, stadyumdaki atmosferden söz etti.



Bonucci, Wembley'de İngiliz taraftarların İtalya aleyhindeki tezahüratlardan bahsederek, "İngilizlerin yuhalamaları bize yardımcı oldu. Bizim için gerçekten büyük bir motivasyon oldu" diye konuştu.



Londra'daki finale yurt dışından İtalyan taraftarların alınmayacağı duyurulmuş ve stadyumun büyük bölümü İngiliz taraftarlardan oluşmuştu.