Borussia Dortmund – Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a konuk oluyor.



Kendi grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, turnuvada sıfır çekmemek adına bu maçı kazanmak zorunda.



Öte yandan yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek isteyen Borussia Dortmund ise grupta 3’ncü sırada.



9 puanlı Sporting Lizbon’dan sonra 6 puanı bulunan B. Dortmund, Beşiktaş maçını kazanmayı hedefliyor.



Temsilcimiz Beşiktaş'ın ise C Grubu’nda henüz puanı bulunmuyor.



BORUSSIA DORTMUND – BEŞİKTAŞ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Borussia Dortmund – Beşiktaş karşılaşması 7 Aralık Salı günü saat 23.00’de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.



Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Hakem François Letexier yönetecek

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Borussia Dortmund’da Marcel Schmelzer, Morey Bauzà, Luca Unbehaun, Thorgan Hazard, Youssoufa Moukoko ve Giovanni Reyna sakatlıkları sebebiyle müsabakada forma giyemeyecekler.



Temsilcimiz, Beşiktaş’ta ise Kaleci Mert Günok’la birlikte, Kevin N’koudou, Gökhan Töre, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek sağlayamayacaklar.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Brandt, Dahoud, Bellingham, Reus, Haaland



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Wellinton, Umut, Souza, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

SERGEN YALÇIN: RAHAT BİTİREBİLECEĞİMİZ BİR MAÇI...