Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan derbi mücadelesi sonrasında Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin mücadeleyi değerlendirdi.



Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Şahin, "Beklediğimiz, planladığımız maç öncesi öngördüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Böyle bitmesi gayet normaldi. İki takımın da pozisyonları vardı. Maalesef bugün yine orta alandan hücuma geçişlerde, top aktarımında ve sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil. Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız diye düşünüyorum. Bir maç geride kaldı. Baktığınızda, çok fazla pozisyonun olmadığı ama girilen pozisyonlara bakıldığında sonuçlandıramadığımız bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"PAS YAPAMADIĞIMIZDA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Galatasaray'ın hücum yollarında sıkıntı yaşamasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Şahin, "Öyle düşünmüyorum. Bizim de beklediğimiz oyun, planladığımız oyun bu değildi. Biz pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Pas yaptığımızda ve sahaya yayıldığımızda, bunu sahada uyguladığımızda sıkıntı aşılacaktır. Plansızlık olan söylemeyeyim. Sonuçta topu oraya aktardığınızda, top o bölgeye geldiğinde sonuçlandırmayı iyi yaparsak, sonuç bize gelecek. En kısa sürede toparlayacağız, düzelteceğiz ve gerçek bir Galatasaray'ı sizlere seyrettireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

