Açıklama Paris 2024 organizasyon komitesi tarafından yapıldı. Sörf, Tırmanış ve Kaykay'ın Japonya tarafından 2020 Yaz Olimpiyat programına eklendiği hatırlatıldı.



"Akrobatik, gösterişli ve gençleri çeken bir spor olması" nedeniyle Breakdance'in de programa ekleneceği belirtildi.



ABD'den sonra Breakdance'in en popüler olduğu ülke kabul edilen Fransa'da 1 milyon kişinin düzenli olarak bu sporu yaptığı ifade edildi. Fransa'nın kararının hayata geçmesi için uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden onay alması gerekiyor. Konunun gelecek ay ele alınması bekleniyor.

