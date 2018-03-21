Club Brugge'ün 4,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiraladığı Mitrovic, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Belçika'da kalmak istediğini söyledi.



İstanbul'daki trafikten şikayetçi olduğunu belirten Hırvat oyuncu, şöyle konuştu;

"İstanbul çok büyük bir şehir. Orada çok fazla trafik var. Herkes aceleci ve kural tanımıyorlar. Brugge eski bir şehir burada yaşamak daha kolay. O yüzden burayı sevdim."



BEŞİKTAŞ'TA DÜZENLİ OYNAYAMADI



Beşiktaş'ta beklenen performansın uzağında kalan Matej Mitrovic, 4,2 milyon euro bonservis bedeliyle Hırvatistan'ın Rijeka takımından siyah-beyazlı kulübe transfer edilmişti..

Şenol Güneş'ten formayı alamayan 24 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlılarda sadece 13 maçta ilk 11'de şans bulabilmişti.

BRUGGE RİCA ETTİ MİLLİ TAKIMA ALINMADI

Hırvatistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna girmesi de beklenen Mitroviç, takımının Peru ve ABD maçlarına kadrosuna Club Brugge'ün girişimleri sonrası alınmadı. Belçika ekibi kritik maçlar öncesi Mitrovic'in affını istedi...