"Bu mutluluğun devam etmesi için daha çok çalışmalıyız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncularına teşekkür eden tecrübeli teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maçtı bizim için. İlk yarıda onların tabii kazanma hırsı ve sert oyununa zaman zaman cevap veremedik. İkinci yarıda bunu yaptık, başaraılı olduk, son bölümde biraz sıkıntı çektik. Ama tamamında hedef olarak önce Avrupa Şampiyonası'na girmek vardı kazanmaktan çok. Risk almadan oynamadan zorundaydık. Onlar risk almışlardı, iki forvetle oynadılar. Pozisyonları az olan kısır bir maç oldu.

"BU ÜLKE BİZİM"

Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere de değinen Güneş, "Taraftar iyiydi. Üç tane sahada maç yaptık, iyi ki de yaptık. Bazı sıkıntıları atlattığımızı düşünüyorum. Bu ülke bizim. Birlikte düşüncemizi ortaya koymamız gerekiyor. İnsanlar bir araya gelmek istiyor bunu gördüm. Futbol da buna bir vesile oldu" diye konuştu.

Güneş, "Mutluyum, gelenlerin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Ama bu mutluluğun devam etmesi için sürdürülebilir olması için daha çok çalışmak gerekiyor. Sadece benim hayalim değil ortak hayalimiz diye başlamıştık. Hayalimiz çok ama tek başına hayata geçirmem mümkün değil. Belki de ömrüm yetmez. Yeni nesillerin önünü açacağız. Ben onu hayal ediyorum" dedi.

