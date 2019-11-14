Bu gece Seyrantepe kıpkırmızı

A Mlli Takım'ın İzlanda le oynayacağı tarihi maça saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir hamle geldi.

Bugüne kadar oynanan mllli maçlarda tüm stada bayrak dağıtan TFF yönetimi, bu kez Türk Telekom Stadı'ndaki tüm koltuklara kırmızı tişörtler koyacak.

Böylece akşamki maçta Milliler'in arkasında kıpkırmızı tribünler olacak...

MAÇ HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE KAZANIRSA İŞ BİTER

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

NİHAT ÖZDEMİR: LİDER GİTMEK İSTİYORUZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek..."



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