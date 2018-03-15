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Bülent Yıldırım'ın 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

İHA

Spor

Hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün saat 19.00’da ezeli rakibi olan Galatasaray’ı ağırlayacak. Zorlu derbi mücadelesini ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk üstlenecek.

5. DERBİSİ

46 yaşındaki hakem, daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda 2 kez sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılırken, 1 kez sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Zorlu karşılaşmaya görevlendirilen Yıldırım, bu sezon Süper Lig’de 18 mücadeleyi yönetti. Bu maçlarda 87 kez sarı kart gösteren Bülent Yıldırım, 5 kez de kırmızı kart ile cezalandırdı.

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