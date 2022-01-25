Burak Elmas: Fatih Terim'le yolların ayrılması kararı için yeterli sebebim vardı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonunda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğün insanların olduğunu söyledi.



Elmas, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY KARŞITI BİR FEDERASYON VAR"



TFF ile olan ilişkilere değinen Elmas, "Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Ciddi ve çok sert görüşmeler yaptık." dedi. Hakemlerin ciddi hataları olduğunu ileri Elmas, "Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Federasyon içinde bizim gitmemizi isteyenler var. Onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, hala düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Türk futbolunun içine düştüğü durumdan çıkmaması halinde Galatasaray dahil hiçbir kulübün borcunu ödeyemeyeceğini vurgulayan Elmas, "Tüm gelirler aşağı indi. Adalet duygusunun yok olduğu, şampiyonluğun iyi hamleler yapılarak kazanıldığı inancının dibe vurulduğu bir ortamda bazı şeyleri düzeltmemiz lazım" dedi.



Federasyonda farklı kurullarda farklı dengelerin olduğunu savunan Elmas, "Tüm dengelere kimin hakim olduğu belli. Federasyonla görüşmelerimizde avantaj istemedik. Kulüplere rağmen orada kalabileceğini bilen kurullar var. Bu devam ediyor, kimse umursamıyor ve olan Türk futboluna oluyor." diye konuştu.



"TERİM'İ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK YANIMDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"



Fatih Terim ile yolların ayrılmasına değinen Elmas, "Galatasaray Kulübü başkanı istediği teknik direktörle istediği zaman görüşebilir. Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Terim'in sonuna kadar arkasında durdum. Yazdan beri bir görüşme yok. Fatih Terim'e de görüşmeleri anlattım. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı zamanki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı. Ben hala Fatih Terim'in önemli futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Bir efsanemizin sahadaki sonuçlarla yıpranmasını istemediğimi, onu bir futbol aklı olarak başkan yardımcısı göreviyle yanımda görmek istediğimi söyledim. Kendisi bunu istemedi. Yönetimde Terim'in kalmasını isteyen de oldu" diye konuştu.

Sezon başında gerçekleştirdikleri transferleri, izleme komitesinin listesine göre ve eski teknik direktörleri Fatih Terim'in onayıyla yaptıklarına dikkati çeken Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takım böyle kuruldu. 21 milyon avro uzun vadeli transfer listesidir. Biz bir ilk daha yaptık. Transfer evraklarının tamamını denetleme kurulumuza sunduk. Hangi oyuncuyla, hangi menajerle görüşülmüş, izleme komitesinin raporları, aracı ve kulüple yapılan sözleşmeler, bunların denetlenmesi için kurula verdik."



Kulüpte sadece oyuncuların giymesi gereken formaların çeşitli platformda satışta olduğuna dikkati çeken Elmas, "Savcılıkta bunun davası devam ediyor. Bu konuyla ilgili videoları ve rakamları savcılığa teslim ettik. Bunu hocaya (Fatih Terim) söyleyerek yaptık. O da asla izin vermezdi. Kendisi de sonuna kadar gitmemizi söyledi" değerlendirmesinde bulundu.



"NE İBRAYI NE SEÇİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



İbra edilmemesi halinde seçim kararı alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Elmas, "Çok adaylı seçimden 41 oyla çıktık. Sonrasında da camiada herkesi içeri almak için çok çaba gösterdik. Galatasaray'ın ciddi sorunları var. Ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum. Camiamızın dinamikleri bellidir. Mart ayında olağan genel kurul var. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse kendi takdirleriyle, oylarıyla karar vereceklerdir. Buna da saygı duyarım. Tüzüğümüz gereği neyse yaparız. İbra tehlikesi de görmüyorum" diye yanıtladı.



FLORYA PROJESİ



Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı büyük tehlike olarak gördüğünü kaydeden Elmas, şunları söyledi:



"Galatasaray'ın geleceği açısından kulübü zor durumdan çıkarabilecek en önemli proje maalesef iptal olan Florya Projesi. İmarı da iptal oldu. İmarını çıkarmak için ciddi çalışma yapıyoruz. Eski başkanlarımızdan destek istiyorum. Dursun Özbek'ten de rica ettim. Geleceğimizi kurtaracak bu konuda tecrübeli insanların desteğini istiyorum. Geleceğimizi kurtaracak projeyi önümüzdeki 1,5-2 ay içinde genel kurula getirmek istiyoruz. Galatasaray'ın borçlarını tamamen ödeyebileceğimiz bir proje olarak düşünüyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. Bunun detayını vermek istemiyorum. Anlaşmayı bozmak isteyenler olur. İşin diğer tarafı da var. Kemerburgaz için de ruhsat başvurusu yaptık. Ruhsat alıp şubat ayında başlamak istiyoruz."

"GOMIS GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİ"



Transferde bir-iki oyuncu almayı planladıklarını belirten Elmas, "Gomis de görüştüğümüz oyunculardan biri. Yedlin büyük ihtimal takımdan ayrılacak. Onun yerine Omar'ı koyacağız. Gözü iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜME DÜŞME TEHLİKESİ OLMAYACAK"



Kendilerinin 3 yıllık bir dönem için geldiklerini ve 7 aylık bir çalışmayla yargılamanın doğru olmadığını anlatan Elmas, "Galatasaray'ı buradan çıkarma irademiz var. Üyelerin alacağı her türlü karara saygılıyım. Ben onların arasında yaşamaya devam edeceğim. Galatasaray, Türkiye'nin ilk borçsuz spor kulübü olma şansına sahip. Anlattığım proje gerçekleşirse bu olur. Takım da toparlayacak. Küme düşme tehlikesi olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

