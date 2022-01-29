Burak Elmas'tan Muslera, Bürki ve Diagne açıklaması

Galatasaray'da transfer konusunda sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.



Son olarak Luis Campos ile başkan danışmanlığı konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray'da Muslera ve Diagne'nin durumu da gündemde.



Genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştiren Burak Elmas, Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı ve kaleci transferi konusunda, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" dedi.



Diagne'nin geleceği ile ilgili de konuşan Elmas, "Diagne'nin dönüşü Nisan'ı bulacak. Uygun bütçeyle Diagne'nin yerini dolduracağız" ifadelerini kullandı.