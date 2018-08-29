Beşiktaş, transfer dönemin kapanmasına 2 gün kala, Burak Yılmaz için atağa geçti.
Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor ile anlaşmaya çalışıyor. İki kulüp, bonservis bedeli için uzlaşmaya sağlamaya çalışırken, siyah beyazlılar oyuncu takası önerisinde de bulundu.
Anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.
Burak Yılmaz Beşiktaş'a doğru
NtvsporSpor
Beşiktaş, Burak Yılmaz için girşimlerine yeniden başladı. Siyah beyazlılar tecrübeli golcü konusunda Trabzonspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor.
Beşiktaş, transfer dönemin kapanmasına 2 gün kala, Burak Yılmaz için atağa geçti.