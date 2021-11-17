Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ karşısında ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 21. kez A Millî formayla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay’ı geride bıraktı ve bu kategoride 9. sıraya yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 17:27

Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı

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2022'de Katar'da düzenlenecek 'na bilet almak için Milliler, G Grubu'ndaki son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

Tecrübeli futbolcu  ise bu maçta yeni bir rekor kırdı.

36 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, milli takım kaptanları sıralamasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde ise efsane isim Turgay Şeren bulunuyor. Şeren, 36 maçla bu kategoride listenin en başında yer alıyor.

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