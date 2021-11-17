Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bilet almak için Milliler, G Grubu'ndaki son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz ise bu maçta yeni bir rekor kırdı.



36 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, milli takım kaptanları sıralamasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.



Listenin zirvesinde ise efsane isim Turgay Şeren bulunuyor. Şeren, 36 maçla bu kategoride listenin en başında yer alıyor.