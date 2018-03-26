Bursaspor'da 3 imza

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyesi Görkem Akbaş, gençlik geliştirme kurulu üyesi İlyas Acar ve gençlik geliştirme program sorumlusu Faruk Korkmaz da katıldı.

Ay, imza töreninde, Türkiye'de en iyi altyapılardan birine sahip olduklarını aktardı.

Altyapıdan yetişen, liglerde ve milli takımda oynayan oyuncularının bulunduğunu ifade eden Ay, "Bu sene de 4 futbolcumuzla profesyonel sözleşmeye imza atacağız. Kulübümüze ve kendilerine hayırlı olsun. İnşallah başarılı olurlar. İmza atmakla her şey

bitmiyor. Sonrası daha önemli. Bursaspor'a katkı vermeleri için çok çalışmaları lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncuların Enes Ünal'ı örnek almalarını tavsiye eden Ay, Enes Ünal ile gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah buradan nice Enesler yetişir. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz veriyoruz ama onlar da gerekli eğitim versin. Anneler, babalar çok işe karışıyor, hocaları dinlesinler. Hep beraber gayret göstereceğiz. Maalesef geçen sene profesyonel yaptığımız futbolcular kendilerine bakmadıkları için başka takımda oynuyor. Genç kardeşlerimize tavsiyem kendilerine iyi baksınlar ve çok çalışsınlar"

Konuşmaların ardından genç oyuncular Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Çağatay Yılmaz, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı.

19 yaş altı ekibindeki Ramazan Keskin ise milli takım dönüşü sözleşmesini imzalayacak