Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, kendisine
oranla rahat pozisyondaki Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 2. yarının
flaş ekibini 83. dakikada Stancu'nun golüyle 1-0 yendi; derin bir nefes aldı.
İlk yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilemesine karşın; konuk Sivasspor
uzatmalarda Robinho ile net bir golden oldu. 2. yarısı zevkli ve heyecanlı geçen maçta
taraflar net pozisyonlar yakaladı. Sonuca giden taraf ise Bursaspor oldu. 83. dakikada
Aziz Behich, cezasahası sol içine girerken arka direğe ortaladı. O noktada bir anda
biten Stancu topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
89. dakikada Yusuf Erdoğan'ın cezasahası sağ ön çizgisi yakınından sert şutunda top
direkte patladı ve karşılaşmadan Bursaspor 1-0 galip ayrıldı.
Son 7 haftadaı 2. kez sahadan galibiyetle ayrılan Yeşil Beyazlılar, puanını 33 yaptı ve
derin bir nefes aldı.
Son 3 haftada 4 puanda kalan Sivasspor ise 38 puanda kaldı.
Bursaspor'dan hayati galibiyet
NtvsporSpor
Tehlikeli bölgeden hızla uzaklaşmak isteyen Bursaspor, kritik maçta DG Sivasspor'u 1-0 yendi; derin bir nefes aldı. Yeşil Beyazlıları galibiyete taşıyan isim 83. dakikadaki golüyle Stancu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, kendisine