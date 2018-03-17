Bursaspor'dan hayati galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, kendisine

oranla rahat pozisyondaki Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 2. yarının

flaş ekibini 83. dakikada Stancu'nun golüyle 1-0 yendi; derin bir nefes aldı.



İlk yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilemesine karşın; konuk Sivasspor

uzatmalarda Robinho ile net bir golden oldu. 2. yarısı zevkli ve heyecanlı geçen maçta

taraflar net pozisyonlar yakaladı. Sonuca giden taraf ise Bursaspor oldu. 83. dakikada

Aziz Behich, cezasahası sol içine girerken arka direğe ortaladı. O noktada bir anda

biten Stancu topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



89. dakikada Yusuf Erdoğan'ın cezasahası sağ ön çizgisi yakınından sert şutunda top

direkte patladı ve karşılaşmadan Bursaspor 1-0 galip ayrıldı.



Son 7 haftadaı 2. kez sahadan galibiyetle ayrılan Yeşil Beyazlılar, puanını 33 yaptı ve

derin bir nefes aldı.



Son 3 haftada 4 puanda kalan Sivasspor ise 38 puanda kaldı.