Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya için ringe çıkacak (Buse Naz Çakıroğlu kimdir?)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkacak olan Buse Naz Çakıroğlu bu gün altın madalya için ringe çıkacak.

Çakıroğlu'nun rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, Kokugikan Arena'da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.



Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası bugün TSİ 08.15'te oynanacak. Maç TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.



26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.



Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.