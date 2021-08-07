Busenaz Sürmeneli, final maçı için ringe çıktı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, bugün Tokyo'da altın madalya için ringe çıktı. 69 kiloda finale çıkan Sürmeneli, Çinli Hong Gu karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.

İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.



Busenaz'ın final müsabakası bugün TSİ 09.15'te oynanacak. Maç TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.