Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığı yarışmada ilk kadın tenisçimiz Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.



Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.

BÜŞRA ÜN KİMDİR?



1994 yılında dünyaya gelen Milli sporcu Büşra Ün, Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli sandalye tenisi’ne katılan ilk Türk kadın tenisci.



Henüz altı aylık iken ailesi tarafından rahatsızlığı tespit edilmiş, bir sene gibi sürede hem kemoterapi, hem de iki ameliyat geçirmiştir. Ancak tedavi neticesinde kötü huylu tümörün sinirlere verdiği hasar nedeni ile belden aşağısı felçli kalmıştır.



Buca Anadolu Lisesi, ardından Ege Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olmuştur.



2009 senesinde Tenis ile tanışan Büşra Ün, yerel bir çok turnuvada başarılar elde etmiş, Bulgaristan’da Balkan Şampiyonasında 1. olmuş, kadınlar 18 yaş altı sıralamasında ise 3.lüğe yükselmiştir.



Uluslararası bir çok tenis turnuvasına katılmış, 2012 Londra olimpiyatlarına bazı nedenlerden dolayı katılamamıştır.

2017 yılının Mart ayında Garanti Koza Tenis Özel Ödülüne layık görülen Büşra Ün en son İngiltere’de düzenlenen WrexhamTC ITF Futures Turnuvası’nda hem teklerde hem de çiftlerde zafere ulaşmayı başarmıştır.