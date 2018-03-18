Büyükşehir Belediye Erzurum:5 Akın Çorap Giresunspor:4 (TFF 1. Lig)

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta 9 gol atılırken 2 kırmızı kart çıktı ve ev sahibi takım 1 penaltı atışını gole çeviremedi.



Mücadelenin 2. dakikasında ev sahibi takım Gökhan Karadeniz ile 1-0 öne geçti. Sadece 2 dakika sonra Erhan Çelenk farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



Konuk ekip 19'da Ahmad Abed ile farkı bire indirirken 53. dakikada Recep Aydın'ın golüyle maça eşitlik geldi: 2-2.



Golün santrasında Ahmad Abed, Giresunspor'u 3-2 öne geçiren isim oldu



Erzurumspor 59. dakikada Erhan Çelenk ile yeniden eşitliği sağladı. 63'te ise Mert Nobre takımını 4-3 öne geçirdi. Giresunspor'dan Çağlar Birinci 65. dakikada Nobre'nin golüne cevap verdi: 4-4.



Bu gol düellsunda sonucu belirleyen golü ise 90+4'te Bekamenga attı: 5-4.



Giresunsporlu Hüsamettin Tut, 80'de ikinci sarı kartını görerek takımını 10. kişi bırakırken 81. dakikada ev sahibi takımdan Gökhan Karadeniz bir penaltı atışından yararlanamadı.



90+2'de ise bu sefer Erzurumspor'dan Nobre, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken Giresunspor 37 puanda kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin, Deniz Turgut, Selahattin Altay



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka (Dk. 62 Lokman Gör), Trtovac, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Bekamenga), Metin Yüksel (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Burhan Eşer, Hakan Arslan, Scuk, Erhan Çelenk, Nobre



Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Dimitriadis, Korkishko, Recep Aydın (Dk. 82 Hakan Barış), Dodo, Onur Demir (Dk. 46 Fatih Atik), Çağlar Birinci, Abed (Dk. 64 Sinan Özkan), Almeida, Hüsamettin Tut



Goller: Dk. 2 Gökhan Karadeniz, Dk. 3 ve 59 Erhan Çelenk, Dk. 63 Nobre, Dk. 90+4 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 19 ve 53 Abed, Dk. 54 Recep Aydın, Dk. 65 Çağlar Birinci (Akın Çorap Giresunspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 81 Hüsamettin Tut (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 90 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Dimitriadis, Dk. 22 Almeida, Dk. 45 Onur Demir, Dk. 76 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 18 Trtovac, Dk. 32 Tolga Ünlü, Dk. 90 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

