Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, evinde Liverpool’a farklı yenildi

Premier Lig'de lider Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'ye konuk oldu. Kırmızılar sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'un golü 31. dakikada Firmino'dan geldi.

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Liverpool, 70. dakikada Çağlar Söyüncü'nün koluna gelen top nedeniyle penaltı kazandı.



71. dakikada penaltı atışını kullanan Milner farkı ikiye çıkardı.

Liverpool'da 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-0'a getirdi.



Trent Alexander-Arnold'un 78. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.