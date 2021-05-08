Canlı anlatım: Galatasaray-Beşiktaş

Şampiyonluk yolunda derbi günü... Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Süper Lig'in 40. haftasında Galatsaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Babel'in 11. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.



GALATASARAY- BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI



11'LER



Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao



Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

6 İSİM EKSİK



Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR'ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.



SİYAH-BEYAZLILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA



Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte, 3'er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 41'inci haftasında iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.



FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu'nun yerine ise Radamel Falcao'yu 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."



FALCAO 7 MAÇ SONRA 11'DE



Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11'de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.



ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11'de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11'de görev almıştı.



GALATASARAY'DA SINIRDA TEK İSİM



Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında tek isim bulunuyor. Arda Turan, derbide sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 41'inci haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.