Carlos Eduardo kimdir? (Fenerbahçe'nin yeni 10'u iddiası)

Alman futbolcu Max Kruse'nin sakatlığının ardından takımdan ayrılacağı yönünde iddialar yer alıyor.

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig heyecanı bugün Fenerbahçe-Kayserispor ile birlikte başlıyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ise Kruse sakatlığı nedeniyle yer almıyor.

Bu iddialar doğrultusunda Kruse'nin 10 numarasının yerine Brezilyalı futbolcu Carlos Eduardo konuşuluyor.

Peki Carlos Eduardo kimdir?

Carlos Eduardo Desportivo Brasil'de kariyerine başladı. 30 yaşındaki Carlos Eduardo; Estoril, Porto, Nizza gibi takımlarda forma giydi.

Orta saha oyuncusu olan Carlos Eduardo'nun Al Hilal ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 yılında bitiyor.

Carlos Eduardo'nun daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde olduğuna dair haberde de çıkmıştı.