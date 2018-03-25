Caroline Wozniacki, Miami Open'da ikinci turda elenirken; yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.



İlk turu kolay bir şekilde geçen, ikinci turun da ilk setini 6-0'la kazanan ancak sonraki setleri 6-4'le kaybederek elenen Wozniacki, turnuva sırasında ailesinin ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Kariyerindeki tek Grand Slam'i Avustralya Açık'ı kazanarak elde eden Danimarkalı sporcu, "Çocuğum olmak üzere aile üyelerim ölümle tehdit edildi. Bazen çizgiler aşıldığında tenis bütün yarışmacılar için berbat bir hale gelebiliyor" açıklamalarını yaptı.



27 yaşındaki sporcu güvenlik güçlerinin de ölüm tehditlerini kabul ettiğini kaydedetti ve sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Maç sırasında taraftarlar arasındakiler ailemin ölmesini istediklerini dile getirdiler. İsmimi verdiler ve nişanlımın yeğeniyle 10 yaşındaki kuzenini tehdit ettiler. Umarım Miami Open, bu olayı ciddiye alır." ifadelerini kullandı.



Miami Open turnuva direktörü James Blake ise oyuncuların güvenliğinin ilk köncelikleri olduğunu kaydederken, "Caroline ve Monica arasındaki maç kalabalık ve tutkulu bir taraftar önünde oynandı. Kimsenin kortta bu tarz bir tehditte bulunduğunu farketmedim. Güvenlik için elimizden gelenin en iyisini yaptık" diye konuştu.



Wozniacki'nin elendiği Monica Puig, Miami'de yaşıyor ve Key Biscayne'de oynanan turnuva için "evim" ifadelerini kullanıyor.