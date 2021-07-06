Cedi Osman gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı

A Milli Basketbol takımı FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin Kanada’da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan’a 81-63 mağlup oldu.



Yarı finaldeki rakip Yunanistan’ın Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler sonrası Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman sosyal medya hesaplarını kapattı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"



Cedi Osman, Yunanistan maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İlk kez giydiğim günden bu yana Ay-Yıldızlı formanın bende hep ayrı bir değeri olmuştur. Ne zaman bu şanlı formayı giyme fırsatı olsa hep koşa koşa ve ilk günkü heyecanla katıldım kamplara. Olimpiyat en büyük hayalimizdi, çok istedik, çok inandık, çok çalıştık… Ama olmadı" dedi.

El ele daha çok başarılara imza atacaklarını söyleyen Osman, "Gece yarıları kalkıp bizi ekran başında desteklediniz; hedefimiz sizlere o mutluluğu yaşatmaktı, yapamadık. Başarıda nasıl mutluluktan payımıza düşeni alıyorsak, başarısızlıkta da sorumluluğu almak gerektiğine inanırım hep. Kendi adıma size bu mutluluğu yaşatamadığımız için özür dilerim, hakkınızı helal edin. Çok yetenekli, her biri çok karakterli bir yeni jenerasyon yetişiyor. Siz bu takıma inanmaya devam edin. Ve bilin ki bu şanlı formayı giyen bu ülkenin her genci, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecek…” ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN KİMDİR?



Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.



Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.



Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 2.01 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giyiyor.