Cedi Osman'ın Elazığ deprem kampanyası çığ gibi büyüdü (Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls maç sonucu)

Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

Sosyal medya üzerinden Elazığ depremi için başlattığı yardım kampanyasına göre Cedi Osman, oynayacakları maçta attığı her üçlük sayı için 100 dolar bağışlayacağını duyurdu.

Bu yardım kampanyasına ise çok sayısı sporcu, ünlü isim ve vatandaş katıldı.

Maç sonucunda attığı üçlük sayısını ve kampanyasa katkı verenleri Cedi Osman yine Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamada, ''Maçta toplam 25 üçlük oldu. Burada toplam 385 bin birikti'' açıklamasını yaptı.

ARDA TURAN VE NURİ ŞAHİN DE KATILDI

Cedi Osman'ın yardım eline Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben ve Yusuf Yazıcı gibi birçok isim destek verdi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Arda, depremzedeler için aynı rakamı bağışlayacağını açıkladı. "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın."

Nuri Şahin: "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim."

Işıl Alben: "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık"

Yusuf Yazıcı: "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama."

Yardım kampanyasını Twitter hesabı üzerinden, '' Her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!'' şeklinde duyurmuştu.

Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz! @cavs @chicagobulls @Kizilay — Cedi Osman (@cediosman) January 25, 2020

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.



Maç sonucu ise Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124