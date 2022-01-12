Cem Bölükbaşı'nın adresi Formula 2

Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki pilot, "Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım" ifadelerini kullandı.

FORMULA 2 NEDİR?



Formula 1 ile çoğu pistte beraber koşulan, 14 hafta boyunca Formula 1 yarışları öncesinde koşulan bir yarış türü. Sezonu 14 yarış sürüyor. Burada başarılı olan ve Formula 1 takımlarının dikkatini çeken pilotlar, ileride Formula 1 aracında koltuk bulabiliyorlar.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi



18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 14 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza ve Sochi pistlerinde gerçekleşen yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyonanın finali 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.



Charouz Racing System hakkında:



Charouz Racing Systems, Antonin Charouz tarafından 1985 yılında kuruldu.