Cengiz Ünder, Bologna maçında forma giyemeyecek
Anadolu AjansıSpor
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Bologna maçında görev alamayacak.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Bologna maçında oynayamayacak.
Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, mili futbolcunun, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle yarınki Bologna-Roma maçında oynayamayacağı ve teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun 22 kişilik kadrosunda yer almadığı belirtildi.
Açıklamada, milli futbolcunun tedavisine başlandığı ve Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Nisan Çarşamba günü Barcelona ile yapacağı maça kadar iyileşmesi için günlük gözlem yapılacağı vurgulandı.