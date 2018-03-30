NTV

Cengiz Ünder, Bologna maçında forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı

Spor
cengiz ünder.jpg

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Bologna maçında görev alamayacak.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Bologna maçında oynayamayacak.

Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, mili futbolcunun, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle yarınki Bologna-Roma maçında oynayamayacağı ve teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun 22 kişilik kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, milli futbolcunun tedavisine başlandığı ve Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Nisan Çarşamba günü Barcelona ile yapacağı maça kadar iyileşmesi için günlük gözlem yapılacağı vurgulandı.

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin