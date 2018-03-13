Cengizli Roma çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Shakhtar Donetsk'i konuk etti.
Roma, Ukrayna'da 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'i sahasında 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Roma'ya çeyrek final yolunu açan golü 52. dakikada Edin Dzeko kaydetti. 65 dakika oyunda Cengiz yerini Gerson'a bıraktı.
60 YIL SONRA GELEN ÇEYREK FİNAL
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United'ı 2-1 yenen Sevilla 60 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Sevilla, Manchester United'ı 74. ve 78.dakikalarda Wissam Ben Yedder'in golleriyle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester United'ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku attı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar:
Real Madrid
Juventus
Manchester City
Liverpool
Roma
Sevilla