Cenk Tosun fırtınası devam ediyor

İngiltere Premier Ligi'nde Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yenerken; konuk

ekibin sayıları Cenk Tosun'dan geldi. Cenk Tosun, üstüste 3. maçında da gol atarken;

son 3 maçta 4. kez ağları havalandırdı.



Ev sahibi ekipte Charlie Adam, 30. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken; ilk

yarı golsüz sona erdi.



69'da Cenk Tosun sahneye çıktı. Stoke City, defansında oluşan karambolde son olarak

topu önünde bulan Cenk Tosun, sol ayağıyla sert vurarak ağları havalandırdı: 0-1.



Ev sahibi ekip, Everton defansının bir anlık hatasında 77. dakikada Eric Maxim'le golü

buldu ve skoru eşitledi.

84. dakikad Cenk Tosun bir kez daha sahneye çıktı. Theo Walcott'ın sağdan ortasını

uçarak kafayla ağlarla buluşturan Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Everton, Stoke City

deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı.



Everton üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılırken; puanını 40 yaptı ve üst sıralara

biraz daha yaklaştı. Küme düşme potasındaki Stoke City'nin galibiyet hasreti 7 maça

çıkarken; ev sahibi ekip 27 puanda kaldı.