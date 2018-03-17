Cenk Tosun fırtınası devam ediyor

İngiltere Premier Ligi'nde Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 yenerken; konuk
ekibin sayıları Cenk Tosun'dan geldi. Cenk Tosun, üstüste 3. maçında da gol atarken;
son 3 maçta 4. kez ağları havalandırdı.
Ev sahibi ekipte Charlie Adam, 30. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken; ilk
yarı golsüz sona erdi.
69'da Cenk Tosun sahneye çıktı. Stoke City, defansında oluşan karambolde son olarak
topu önünde bulan Cenk Tosun, sol ayağıyla sert vurarak ağları havalandırdı: 0-1.
Ev sahibi ekip, Everton defansının bir anlık hatasında 77. dakikada Eric Maxim'le golü
buldu ve skoru eşitledi.
84. dakikad Cenk Tosun bir kez daha sahneye çıktı. Theo Walcott'ın sağdan ortasını
uçarak kafayla ağlarla buluşturan Cenk Tosun, takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Everton, Stoke City
deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Everton üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılırken; puanını 40 yaptı ve üst sıralara
biraz daha yaklaştı. Küme düşme potasındaki Stoke City'nin galibiyet hasreti 7 maça
çıkarken; ev sahibi ekip 27 puanda kaldı.