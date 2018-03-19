Cenk Tosun maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin henüz bitmediğini ifade eden Cenk Tosun, "Bugün bir mağlubiyet aldık ama daha her şey bitmedi. Daha oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Beşiktaşımıza güveniyorum, inşallah şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK BÜYÜK ZEVK"

Premier Lig'de forma buldukça gol yollarında etkili olmaya başlayan Tosun, "Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok büyük zevk alıyorsunuz o ligde oynarken. En güzel statlarda en güzel sahalarda, en iyi takımlara karşı oynuyorsun. Gerçekten çok büyük zevk veriyor. İlk başlarda fizik anlamda biraz zorlandım ama daha iyi çalışıp kondisyonumu güçlendirdim. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi, daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Everton'da 4 gole ulaştı.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR"

Sezon sonunda kim şampiyon olur sorusunu da cevaplayan Cenk, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur" şeklinde konuştu.

"HOCA BANA ÇOK GÜVENİYOR"

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'nin kendisine güvendiğini ifade eden Cenk Tosun, "Hoca ile aramız çok iyi. Zaten o beni getirdi. Hoca istedi transferi. Çok güveniyor bana. Biraz koruma amaçlı bir kaç maç oynatmadı, fiziksel anlamda gelişmemi istediği için. Sonrasında idmanlarda görünce daha iyi hissettiğimi, o da zaten forma verdi" ifadelerini kullandı.

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