Karşılaşmanın 59. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Milli Takım'ın yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde hareketlilik yaşandı. Cenk Tosun bir anda tribünlere doğru koştu ve buradaki birkaç kişiyle tartıştı.
"CENK YANLIŞ ANLAMIŞ"
Hakem bunun üzerine maçta ilk golü atan Cenk Tosun'a kırmızı kart gösterdi.
Cenk Tosun'un, babasının bulunduğu tribünde meşale nedeniyle çıkan tartışmayı yanlış anlayarak tepki gösterdiği öğrenildi.
Cenk Tosun, maçtan sonra TFF görevlileriyle birlikte hakem odasına giderek yaşananlardan dolayı hakemlerden özür diledi.
Cenk Tosun çılgına döndü
NtvsporSpor
A Milli Takımımız'ın Tunus ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçına, Cenk Tosun'un tribünle yaşadığı tartışma damga vurdu.
Karşılaşmanın 59. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Milli Takım'ın yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde hareketlilik yaşandı. Cenk Tosun bir anda tribünlere doğru koştu ve buradaki birkaç kişiyle tartıştı.