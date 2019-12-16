Cenk Tosun'un takımı Everton'a dünyaca ünlü hoca

Napoli'deki görevine son verilen ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la prensipte anlaştı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un kadrosunda yer aldığı Everton'da son dönemde alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollar ayrılmıştı.

Silva'nın görevine son veren mavi-beyazlı kulüp, Napoli'den kovulan İtalyan teknik direktör Ancelotti ile prensipte anlaşmaya vardı.

Everton'ın, çarşamba günü Leicester City ile oynanacak Lig Kupası çeyrek final mücadelesi öncesi Ancelotti'yi resmen açıklaması bekleniyor.

Napoli'den önce Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint Germain, Chelsea, Milan ve Juventus gibi dünyaca ünlü takımları çalıştıran Ancelotti, teknik adamlık döneminde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 büyük futbol ülkesindeki lig şampiyonluklarının yanı sıra 3 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, birer İngiltere Federasyon Kupası, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Almanya ve İtalya Süper Kupası ile Community Shield zaferleri yaşadı.

İtalyan teknik direktör, Avrupa’nın beş büyük futbol ülkesinin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) dördünde lig zaferi yaşayan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.