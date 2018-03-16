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Chelsea'nin stat projesinin önündeki engel kalktı (Güneşi engeller davası)

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Spor

Chelsea'nin 500 milyon euroya mal olacak yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı. Crosthwaite ailesi projeye oturdukları evin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle onay vermiyor ve 20 milyon Pound talep ediyordu. İngiliz basını ailenin ikna edildiğini ve projeye vetoyu kaldırdığını yazarken, anlaşmanın nasıl sağlandığı açıklanmadı.

Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 500 milyon euroya mal olacak yeni 60 bin kişilik
stadının  evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.
Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon Pound önerdiği ama ailenin 20 milyon
Pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı.

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin stat projesini "Güneş ışığımızı kesecek" diye yargıya taşımıştı. 
Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin stat projesini "Güneş ışığımızı kesecek" diye yargıya taşımıştı. 

69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas  Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde
yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını
engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.

Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme
başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasındaki
anlaşmanın finansal detaylarının gizli tutulduğunu belirtti.

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