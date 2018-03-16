Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 500 milyon euroya mal olacak yeni 60 bin kişilik

stadının evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon Pound önerdiği ama ailenin 20 milyon

Pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı.

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin stat projesini "Güneş ışığımızı kesecek" diye yargıya taşımıştı.

69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde

yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını

engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.

Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme

başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasındaki

anlaşmanın finansal detaylarının gizli tutulduğunu belirtti.