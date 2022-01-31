Christian Eriksen, Brentford ile futbola döndü

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılan ve herkesi çok korkutan Christian Eriksen, futbola Brentford ile dönüyor.

Haberler - DHA 31.01.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 11:38

Christian Eriksen, Brentford ile futbola döndü

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2020 Avrupa Şampiyonası'nda 'nın Finlandiya ile 12 Haziran 2021'de oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cristian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.

Yaşanan olayın kalp sorunundan dolayı olduğu tespit edilirken, tüm bunların ardından Danimarkalı futbolcunun takımı Inter, oyuncuyla bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı ve sözleşmesini feshetti.

Yaklaşık 7 aydır yeşil zeminden uzak olan, bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren, son olarak da Ajax'ın B takımı ile çalışan Eriksen, yeni takımını buldu. ekiplerinden Brentford, boşta olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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