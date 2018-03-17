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Cimnastikte 2 madalya

Anadolu Ajansı

Spor

Azerbaycan'da devam eden Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkek milli sporcular iki madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de süren kupada, milli sporcu İbrahim Çolak, halka kategorisinde 15 bin 100 puan toplayarak 2. oldu ve gümüş madalyaya uzandı. 

Paralel aletinde mücadele eden Ferhat Arıcan ise 14 bin 366 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kupada yarın kadınlar finalleri yapılacak.

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