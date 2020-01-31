Çin'deki ünlü futbolcular corona virüs salgını nedeniyle endişeli

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan yıldız futbolcu Anderson Talisca, salgından korunmak için taktığı maskeli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcunun, son günlerde yaşanan virüs nedeniyle Çin'den ayrılması da gündemde.



Ayrıca Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG forması giyen bir diğer Brezilyalı yıldız futbolcu Oscar da sosyal medya hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.



Çin Ligi'nde futbol hayatını sürdüren isimlerden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Sırp futbolcu Dusko Tosiç, Marouane Fellaini, Yaya Toure, Salomon Rondon, Hulk, Marko Arnautovic ve Paulinho'nun da ülkedeki salgın nedeniyle endişe duyduğu ifade edildi.