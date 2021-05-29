Cinsel saldırı iddiası Neymar'ın sponsorluk anlaşmasını noktaladı

ABD merkezli spor giyim devi Nike, bir çalışanına cinsel saldırı iddiası nedeniyle Neymar ile çalışmayı bıraktığını açıkladı.



Brezilyalı yıldız hakkında iddia edilen soruşturma 2016 yılında açıldı. Neymar'ın bir sözcüsü, cinsel saldırıyı reddetti ve Nike ile olan sponsorluğun ticari nedenlerle sona erdiğini açıkladı.



Nike'tan yapılan açıklamada, "kesin kanıtlar olmadan Neymar'ı suçlamanın doğru olmayacağını" ancak ünlü futbolcu soruşturma sırasında Nike yetkilileriyle "iyi niyetli bir şekilde iş birliği yapmadığı, bu yüzden de çalışmaya son verdiklerini" belirtti.



Nike, "Çalışanın gizliliğine sadık kalmaya duymaya devam ediyoruz ve onun için uzun, zor bir süreç olduğunun da bilincindeyiz" dedi.