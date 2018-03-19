Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Lue görevinden ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı.



Lue, Cavaliers'ın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Göğüs kafesimdeki ağrı başta olmak üzere yıl boyunca bazı rahatsızlıklar yaşadım. Tahlillere rağmen kesin sebebin ne olduğu anlaşılamadı. Doktorlarla yaptığım görüşmeler sonucu hem sağlığım hem de takım için en doğrusunun, başantrenörlükten çekilmem olduğuna karar verdim." ifadelerine yer verdi.



Son 3 NBA finalinde de boy gösteren Cavaliers'ın, 2016'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük payı olan Lue, Cavaliers'ın büyük hissedarı Dan Gilbert, genel menajer Koby Altman ve sağlık ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti.