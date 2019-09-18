CLUB BRUGGE-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI
Galatasaray, A Grubu ilk maçında bu Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk oluyor. Club Brugge-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.
İLK 11'LER
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao
Club Brugge-Galatasaray karşılaşması (Canlı anlatım)
Spor
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Belçika'da Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı golsüz beraberlikle devam ediyor.
CLUB BRUGGE-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI