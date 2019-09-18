CLUB BRUGGE-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI

Galatasaray, A Grubu ilk maçında bu Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk oluyor. Club Brugge-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

İLK 11'LER

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao