Club Brugge - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 15.09.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 15:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek.
Barcelona’dan ayrılıp PSG’ye transfer olan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Devler Ligi’nde Barcelona formasıyla 17 sezonda 149 kez sahne alan Messi, 150. maçına PSG’yle çıkacak.
CLUB BRUGGE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Jan Breydel Stadı'nda oynanacak Club Brugge-PSG maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşma, Exxen'den naklen yayınlanacak.
CLUB BRUGGE-PSG MUHTEMEL 11'LER
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken, Sowah, De Ketelaere, Lang
PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Neymar
MESSİ, BARCELONA’YA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ