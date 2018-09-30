"Maçın ilk yarısı bizim için bir utançtı." diye sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, "Sahaya neler yansıttığımıza bakarsak bu bizim için utançtı. Rize'nin o isteklerini, tutkularını kararlılıklarını ve bizim takımın durumunu görüyorum. 12 dakikada 3 gol yedik. Bizim için inanılsaz. Rizespor maçında ikinci yarıda farklı bir Fenerbahçe gördük ama 3-0 yenik durumdaydık. Fenerbahçe gibi büyük bir takım için çok kötü bir durumdayız. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bizi desteklediler ama biz bunun karşılığında onlara bir şey veremedik. Maçı kısa bir zamanda rakibe vermişiz. İlk yarıdaki oyunumuz kabul edilemez. Bizim böyle oynama lüksümüz yok." dedi.



Takımın gelişim gösterememesinin nedeninin sorulması üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, "Futbolun şöyle bir tarafı vardır. Sadece Beşiktaş'la oynadığınız maçlarda değil her maçta isteğinizi göstermeniz gerekiyor. O arzuyu, sahaya yansıtamadık. Kulubün nasılbir durumda olduğunu görünce bu kabul edilebilir değil. Berbat bir durumdayız. Yarın kafalarımızı birlikte toplayıp biraraya geleceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

