Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.



Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.



Kalede Harun Tekin'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal, Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.



SKRTEL YETİŞMEDİ, HASAN ALİ SAHADA



Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi.



Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper Martin Skrtel, derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve Atiker Konyaspor ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de derbi kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.



ALİ KOÇ VE COCU'NUN İLK HEYECANI



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Phillip Cocu, görevlerindeki ilk derbi heyecanlarını yaşadı.



Sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı seçilen Ali Koç, bu görevdeyken ilk derbi heyecanını Beşiktaş karşısında tattı.



Sezon başı Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu da Türkiye'deki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi.



Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 6 futbolcu da Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçlarına çıktı. Yeni transferler Harun Tekin, Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani, bu heyecanı yaşayan sarı-lacivertli futbolcular oldu.



APPIAH VE LUGANO DERBİDE



Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Stephen Appiah ile Diego Lugano, derbi maçı tribünden takip etti.



Sarı-lacivertli formayı 2005-2008'de giyen Appiah ile 2006-2011 arası terleten Lugano, derbi öncesi İstanbul'a geldi. Birlikte Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ikili, kulüp başkanı Ali Koç'la da bir araya geldi.



Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Appiah ve Lugano, derbiyi de izledi. İki isme maçtan önce, fotoğrafları ile Fenerbahçe logosunun birlikte yer aldığı resim takdim edildi.



FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZ ADAYI, DERBİDE TOP TOPLAYICI

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı.



Sarı-lacivertli kulübün geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.

