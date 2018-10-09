Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlarından ardından Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu’nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son sahasında berabere kaldığı Başakşehir karşılaşması sonrasında taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Cocu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" dedi.

Akşam gazatesinden Orçun Özateş'in haberine göre, 3 gündür İstanbul'da bulunan Cocu'nun menajeri Rob Jansen ile pazarlıklar devam ediyor. Haberde, Jansen’in Cocu’nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık Sarı-Lacivertli yönetimden 3 milyon euro istediği belirtildi. Sarı-Lacivertliler ise ‘1.2 milyon euro’yu al git’ önerisinde bulunuyor. Yapılan pazarlıkların bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor.



3 TEKNİK ADAMA PARA ÖDENİYOR



Haberde yer verilen detaylarda, yönetimin, Hollanda çalıştırıcının takımdan gönderilmesi halinde yeni gelecek hocayla birlikte Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu’ya da para ödeyeceği belirtildi. Yönetim, eski teknik direktörlerden Pereira ve Kocaman’ın hala maaşını ödüyor. Cocu’nun görevine son verilmesi halinde Hollandalı çalıştırıcı sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek. Sarı-Lacivertliler bunun yanında sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman’a 1,5 milyon dolar, Vitor Pereira’ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri uzun süredir devam ediyordu.

DAHA KÖTÜSÜNÜ DE YAŞADI

Fenerbahçe'de 8 haftada topladığı 8 puanla tarihinin en kötü istatistiğini yaşarken, Cocu kariyerinde daha kötüsünü de yaşadı. 2013-14 sezonunda çalıştırdığı PSV, Eredivisie'nin 10. haftasında Groningen'e mağlup olmuş, ardındna oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Toplamda da 7 haftada 19 puan kaybı yaşamıştı.

Hollandalı çalıştırıcı daha sonra 14/15, 15/16, 17/18 sezonlarında PSV ile şampiyonluğa ulaşmıştı.